Зинченко получил желтую карточку за неспортивное поведение в матче со Спортингом
1/8-я финала Лиги Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/8-й финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде играет с лиссабонским "Спортингом". После первого тайма счет 1:1.
В стартовом составе английской команды вышел украинец Александр Зинченко.
Он отметился тем, что потолкался с игроком команды-соперницы Коатесом, получив желтую карточку за неспортивное поведение.
Отметим, что на UA-Футболе можно смотреть видео трансляцию матча и следить за ходом событий в текстовом онлайне.
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