Зинченко получил желтую карточку за неспортивное поведение в матче со Спортингом

В первом матче 1/8-й финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде играет с лиссабонским "Спортингом". После первого тайма счет 1:1.

В стартовом составе английской команды вышел украинец Александр Зинченко.

Он отметился тем, что потолкался с игроком команды-соперницы Коатесом, получив желтую карточку за неспортивное поведение.

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