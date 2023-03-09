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Зинченко получил желтую карточку за неспортивное поведение в матче со Спортингом

Наши за границей
(1 голосов)

1/8-я финала Лиги Европы

Зинченко получил желтую карточку за неспортивное поведение в матче со Спортингом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первом матче 1/8-й финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде играет с лиссабонским "Спортингом". После первого тайма счет 1:1.

В стартовом составе английской команды вышел украинец Александр Зинченко.

Он отметился тем, что потолкался с игроком команды-соперницы Коатесом, получив желтую карточку за неспортивное поведение.

Отметим, что на UA-Футболе можно смотреть видео трансляцию матча и следить за ходом событий в текстовом онлайне.

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Зинченко дебютирует в плей-офф Лиги Европы. Текстовая трансляция матча Спортинг – Арсенал
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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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