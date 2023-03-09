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Яремчук зарабатывает в Брюгге больше 2 млн евро в год

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Роман - на 4-м месте в зарплатной ведомости команді

Яремчук зарабатывает в Брюгге больше 2 млн евро в год

Фото: NU.nl

Новина українською

Портал Salary Sport обнародовал информацию о зарплатах игроков бельгийского "Брюгге".

Украинец Роман Яремчук в зарплатной ведомости расположился на 4-м место.

27-летний форвард зарабатывает в бельгийской команде 37 000 фунтов стерлингов в неделю (около 42 000 евро).

За год нападающий получает 1 920 000 фунтов (примерно 2 165 000 евро).

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Больше среди игроков команды зарабатывают только Симон Миньоле, Ханс Ванакен и Дедрик Боята - 71 000, 70 000 и 49 000 фунтов в неделю соответственно.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
Salary Sport

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