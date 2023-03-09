Яремчук зарабатывает в Брюгге больше 2 млн евро в год
Роман - на 4-м месте в зарплатной ведомости команді
Фото: NU.nl
Портал Salary Sport обнародовал информацию о зарплатах игроков бельгийского "Брюгге".
Украинец Роман Яремчук в зарплатной ведомости расположился на 4-м место.
27-летний форвард зарабатывает в бельгийской команде 37 000 фунтов стерлингов в неделю (около 42 000 евро).
За год нападающий получает 1 920 000 фунтов (примерно 2 165 000 евро).
Больше среди игроков команды зарабатывают только Симон Миньоле, Ханс Ванакен и Дедрик Боята - 71 000, 70 000 и 49 000 фунтов в неделю соответственно.
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Источник:Salary Sport
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