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Ротань: Было бы лучше, чтобы Мудрик попал в Арсенал к Артете

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Но и в Челси у вингера есть шансы заиграть

Ротань: Было бы лучше, чтобы Мудрик попал в Арсенал к Артете

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера Украины Руслан Ротань высказался о переходе вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Челси" и непростую адаптацию игрока в лондонской команде.

"Это играет роль в том, что средства, за которые его купили – будет критика от прессы за эти средства. Каждый его гол будет эту критику тушить. Ему нужно просто спокойно ко всему этому относиться и делать свое дело.

Что он работает, хочет развиваться – вы все прекрасно знаете и видите. Он преодолеет все это.

"Арсенал"? Думаю да... Как по мне, было бы лучше, чтобы он попал к Артете", - сказал Ротань.

Напомним, что последний раз Мудрик выходил в стартовом составе "Челси" три недели назад, 15 февраля.

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В статье: Руслан Ротань Арсенал (Лондон) Микель Артета Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
ТаТоТаке

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