Ротань: Было бы лучше, чтобы Мудрик попал в Арсенал к Артете
Но и в Челси у вингера есть шансы заиграть
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Исполняющий обязанности главного тренера Украины Руслан Ротань высказался о переходе вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "
"Это играет роль в том, что средства, за которые его купили – будет критика от прессы за эти средства. Каждый его гол будет эту критику тушить. Ему нужно просто спокойно ко всему этому относиться и делать свое дело.
Что он работает, хочет развиваться – вы все прекрасно знаете и видите. Он преодолеет все это.
"Арсенал"? Думаю да... Как по мне, было бы лучше, чтобы он попал к Артете", - сказал Ротань.
Напомним, что последний раз Мудрик выходил в стартовом составе "Челси" три недели назад, 15 февраля.
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