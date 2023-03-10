Ротань: Было бы лучше, чтобы Мудрик попал в Арсенал к Артете

Исполняющий обязанности главного тренера Украины Руслан Ротань высказался о переходе вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в " Челси " и непростую адаптацию игрока в лондонской команде.

"Это играет роль в том, что средства, за которые его купили – будет критика от прессы за эти средства. Каждый его гол будет эту критику тушить. Ему нужно просто спокойно ко всему этому относиться и делать свое дело.

Что он работает, хочет развиваться – вы все прекрасно знаете и видите. Он преодолеет все это.

"Арсенал"? Думаю да... Как по мне, было бы лучше, чтобы он попал к Артете", - сказал Ротань.