  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Поттер: Мудрик с каждым днем становится все сильнее и сильнее
В тренде

Поттер: Мудрик с каждым днем становится все сильнее и сильнее

Наши за границей
(1 голосов)

Есть шанс, что украинец сыграет в матче с Лестером

Поттер: Мудрик с каждым днем становится все сильнее и сильнее

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер перед матчем 27-го тура АПЛ против "Лестера" заявил, что продолжает доверять украинцу Михаилу Мудрику.

"Михаил, безусловно, входит в нашу обойму. Он игрок, в которого мы очень верим - он адаптируется к новой ситуации.

Когда он пришел, он был на старте предсезонки. И войти в АПЛ, которая в полном разгаре – это непросто. Но день за днем и неделя за неделей он становится все сильнее и сильнее, так что завтра он будет в обойме, и есть шанс, что он сыграет", - сказал Поттер.

Напомним, что матч "Лестер" – "Челси" состоится в субботу, 11 марта, и начнется в 17:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Маркиньос Сиприано досрочно покинул Крузейро и намерен разорвать контракт с Шахтером
yellow-arrow
Лунин вернулся в заявку Реала после болезни
yellow-arrow
И снова только на тренировке. Челси показал ВИДЕО, как Мудрик забивает в двусторонней игре
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Лестер Сити Грэм Поттер Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Челси

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
10.03.2023 в 18:23
Як Лунін?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
грн
Играть
2
300 грн
freebet
Играть
3
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде