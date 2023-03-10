Поттер: Мудрик с каждым днем становится все сильнее и сильнее
Есть шанс, что украинец сыграет в матче с Лестером
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Главный тренер "
"Михаил, безусловно, входит в нашу обойму. Он игрок, в которого мы очень верим - он адаптируется к новой ситуации.
Когда он пришел, он был на старте предсезонки. И войти в АПЛ, которая в полном разгаре – это непросто. Но день за днем и неделя за неделей он становится все сильнее и сильнее, так что завтра он будет в обойме, и есть шанс, что он сыграет", - сказал Поттер.
Напомним, что матч "Лестер" – "Челси" состоится в субботу, 11 марта, и начнется в 17:00 по киевскому времени.
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