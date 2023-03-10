Поттер: Мудрик с каждым днем становится все сильнее и сильнее

Главный тренер " Челси " Грэм Поттер перед матчем 27-го тура АПЛ против "Лестера" заявил, что продолжает доверять украинцу Михаилу Мудрику.

"Михаил, безусловно, входит в нашу обойму. Он игрок, в которого мы очень верим - он адаптируется к новой ситуации.

Когда он пришел, он был на старте предсезонки. И войти в АПЛ, которая в полном разгаре – это непросто. Но день за днем и неделя за неделей он становится все сильнее и сильнее, так что завтра он будет в обойме, и есть шанс, что он сыграет", - сказал Поттер.