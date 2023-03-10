Зинченко признан лучшим игроком месяца в Арсенале. Второй раз подряд
Алекс продолжает зажигать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
По результатам голосования болельщиков Зинченко набрал 49 процентов голосов. Второе место занял Габриэл Магальяэс, третье – Букайо Сака.
Отметим, что в январе болельщики лондонцев также назвали лучшим игроком Зинченко.
"Это был еще один удачный месяц для Алекса, чей выдающийся момент настал, когда он забил свой первый гол в Премьер-лиге, сравнив счет в матче против "Астон Виллы", когда наши спины были уперты в стену, создав платформу для нас, чтобы вернуться и выиграть игру.
Он отобрал мяч 34 раза в пяти матчах, сделал 329 удачные передачи и создал пять голевых моментов для команды во время своих игр, чтобы помочь нам начать и закончить месяц на первом месте", - пишет пресс-служба канониров.
???? Presenting our February Player of the Month…— Arsenal (@Arsenal) March 10, 2023
???? Oleksandr Zinchenko
???? @biel_m04
???? @BukayoSaka87
Congratulations, Alex ????
Популярное сейчас
- Середняк УПЛ сменил домашний стадион на вторую половину сезона
- Шахтер будет добираться на матч с Кривбассом не менее 14,5 часов
- Советник главы Офиса президента анонсировал дату начала контрнаступления ВСУ
- Названа зарплата Ярмоленко в Аль-Айне
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО