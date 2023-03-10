Зинченко признан лучшим игроком месяца в Арсенале. Второй раз подряд

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко признан лучшим игроком лондонской команды в феврале.

По результатам голосования болельщиков Зинченко набрал 49 процентов голосов. Второе место занял Габриэл Магальяэс, третье – Букайо Сака.

Отметим, что в январе болельщики лондонцев также назвали лучшим игроком Зинченко.

"Это был еще один удачный месяц для Алекса, чей выдающийся момент настал, когда он забил свой первый гол в Премьер-лиге, сравнив счет в матче против "Астон Виллы", когда наши спины были уперты в стену, создав платформу для нас, чтобы вернуться и выиграть игру.

Он отобрал мяч 34 раза в пяти матчах, сделал 329 удачные передачи и создал пять голевых моментов для команды во время своих игр, чтобы помочь нам начать и закончить месяц на первом месте", - пишет пресс-служба канониров.