Зинченко признан лучшим игроком месяца в Арсенале. Второй раз подряд

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко признан лучшим игроком лондонской команды в феврале.

По результатам голосования болельщиков Зинченко набрал 49 процентов голосов. Второе место занял Габриэл Магальяэс, третье – Букайо Сака.

Отметим, что в январе болельщики лондонцев также назвали лучшим игроком Зинченко.

???? Presenting our February Player of the Month…



???? Oleksandr Zinchenko

???? @biel_m04

???? @BukayoSaka87



Congratulations, Alex ????