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Зинченко признан лучшим игроком месяца в Арсенале. Второй раз подряд

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(3 голосов)

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Зинченко признан лучшим игроком месяца в Арсенале. Второй раз подряд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко признан лучшим игроком лондонской команды в феврале.

По результатам голосования болельщиков Зинченко набрал 49 процентов голосов. Второе место занял Габриэл Магальяэс, третье – Букайо Сака.

Отметим, что в январе болельщики лондонцев также назвали лучшим игроком Зинченко.

"Это был еще один удачный месяц для Алекса, чей выдающийся момент настал, когда он забил свой первый гол в Премьер-лиге, сравнив счет в матче против "Астон Виллы", когда наши спины были уперты в стену, создав платформу для нас, чтобы вернуться и выиграть игру.

Он отобрал мяч 34 раза в пяти матчах, сделал 329 удачные передачи и создал пять голевых моментов для команды во время своих игр, чтобы помочь нам начать и закончить месяц на первом месте", - пишет пресс-служба канониров.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Арсенал Лондон

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ol-g (Одесса)
10.03.2023 в 22:43
Круто!
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