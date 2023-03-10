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Малиновский: Я еще готов не на 100%, но начинаю понимать своих одноклубников

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Руслан посетил пресс-конференцию перед матчем со Страсбургом

Малиновский: Я еще готов не на 100%, но начинаю понимать своих одноклубников

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский поделился ожиданиями перед матчем 27-го тура Лиги 1 против "Страсбурга". Руслан вместе с тренером посетил предматчевую пресс-конференцию.

"Важно помнить, что непросто переходить посреди сезона. Я еще готов не на 100%, но начинаю понимать своих одноклубников. Мы играем как команда, я стараюсь прогрессировать с ней. Еженедельно я прилагаю максимум усилий, чтобы понять игру и моих товарищей по команде, чтобы они тоже понимали мои движения. В любом случае мы сосредоточены на цели, какой есть Лига чемпионов.

Прошло 2 месяца, как я приехал сюда, я чувствую себя более близким к своим одноклубникам, я начал понимать болельщиков, клуб. Я чувствую себя хорошо, я начинаю лучше интегрироваться и демонстрировать все самое лучшее.

Я быстро почувствовал, что "Марсель" – очень большой клуб во Франции. В Италии больше уклон на тактику, а во Франции физически сильный чемпионат.

Осталось 12 матчей, и все очки важны, мы уделим внимание всем командам, отдадим все, а дома даже больше. Когда мы играем дома, мы не должны давать соперникам шанс выиграть, даже забить.

Мы хорошо подготовились к "Страсбуру". Верю, что сможем победить. У вас должно быть желание победить, иначе мы не сможем порадовать болельщиков. Я надеюсь, что все пройдет хорошо, и мы сможем победить", - сказал Малиновский.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
footmercato

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