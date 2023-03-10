Виктор Коваленко заработал пенальти для Специи в матче против Интера
Благодаря этому команда украинца вышла вперед
Getty Images / Global Images Ukraine
В стартовом матче 26-го тура чемпионата Италии "Специя" принимала "Интер". В стартовом составе хозяев не нашлось места для украинца Виктора Коваленко, однако он вышел на поле в результате замены на 67-й минуте.
А уже через двадцать минут украинец заработал пенальти. Коваленко на грудь принял мяч после навеса, после чего Дюмфрз врезался в украинца.
Нзола реализовал пенальти и вывел "Специю" вперед на 87-й минуте – 2:1. Для Виктора Коваленко это тринадцатый матч в сезоне в чемпионате Италии.
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