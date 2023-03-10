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Виктор Коваленко заработал пенальти для Специи в матче против Интера

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Благодаря этому команда украинца вышла вперед

Виктор Коваленко заработал пенальти для Специи в матче против Интера

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче 26-го тура чемпионата Италии "Специя" принимала "Интер". В стартовом составе хозяев не нашлось места для украинца Виктора Коваленко, однако он вышел на поле в результате замены на 67-й минуте.

А уже через двадцать минут украинец заработал пенальти. Коваленко на грудь принял мяч после навеса, после чего Дюмфрз врезался в украинца.

Нзола реализовал пенальти и вывел "Специю" вперед на 87-й минуте – 2:1. Для Виктора Коваленко это тринадцатый матч в сезоне в чемпионате Италии.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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