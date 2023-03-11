Зинченко: Мои одноклубники думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе
Почти половина опрошенных?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал решение болельщиков, которые выбрали защитника лучшим игроком прошлого месяца в составе "канониров":
"Здравствуйте, друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. Благодарю вас, что снова проголосовали за меня в номинации за лучшего игрока месяца в "Арсенале".
Я знаю, что мои одноклубники убьют меня. Они думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе.
Но забудьте о них. Давайте давить вместе до самого конца. Вперед, канониры”, - сказал Зинченко.
???? (1) new message from your February Player of the Month pic.twitter.com/3ohe7KOEql— Arsenal (@Arsenal) March 10, 2023
За Александра проголосовали 49% респондентов. В опросе он обошел Салиба и Сака, второй раз подряд получив эту награду.
В прошлом месяце украинец провел пять полных матчей, отличившись одним голом в ворота "Астон Виллы". Этот мяч стал для Зинченко первым в АПЛ и дебютным в футболке "Арсенала".
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