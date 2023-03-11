  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: Мои одноклубники думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе
В тренде

Зинченко: Мои одноклубники думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе

Наши за границей
(1 голосов)

Почти половина опрошенных?

Зинченко: Мои одноклубники думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал решение болельщиков, которые выбрали защитника лучшим игроком прошлого месяца в составе "канониров":

"Здравствуйте, друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. Благодарю вас, что снова проголосовали за меня в номинации за лучшего игрока месяца в "Арсенале".

Я знаю, что мои одноклубники убьют меня. Они думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе.

Но забудьте о них. Давайте давить вместе до самого конца. Вперед, канониры”, - сказал Зинченко.

За Александра проголосовали 49% респондентов. В опросе он обошел Салиба и Сака, второй раз подряд получив эту награду.

В прошлом месяце украинец провел пять полных матчей, отличившись одним голом в ворота "Астон Виллы". Этот мяч стал для Зинченко первым в АПЛ и дебютным в футболке "Арсенала".

По теме
yellow-arrow
Выпускайте Мудрика. Лестер – Челси. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 11.03.2023
yellow-arrow
К голу прибавил ассист. Кочергин отметился вторым результативным действием в матче со Шленском
yellow-arrow
Виктор Коваленко заработал пенальти для Специи в матче против Интера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
11.03.2023 в 09:18
Чому гунерс а не ганерс ?
Ответить
0
0
nadobi (Полтава)
11.03.2023 в 08:44
Тебя выбрали потому, что ты украинец!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
грн
Играть
2
300 грн
freebet
Играть
3
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде