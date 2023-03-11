Зинченко: Мои одноклубники думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе

Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал решение болельщиков, которые выбрали защитника лучшим игроком прошлого месяца в составе "канониров":

"Здравствуйте, друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. Благодарю вас, что снова проголосовали за меня в номинации за лучшего игрока месяца в "Арсенале".

Я знаю, что мои одноклубники убьют меня. Они думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе.

Но забудьте о них. Давайте давить вместе до самого конца. Вперед, канониры”, - сказал Зинченко.