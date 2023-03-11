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Мудрик выйдет в стартовом составе Челси впервые за пять матчей

Наши за границей
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Поттер сдержал свое слово

Мудрик выйдет в стартовом составе Челси впервые за пять матчей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 27-го тура АПЛ "Лестер" сыграет против "Челси". Главный тренер "аристократов" Грэм Поттер доверил место на левом фланге атаки украинцу Михаилу Мудрику.

Вингер впервые за последние пять матчей выйдет в основу. В поединках против "Саутгемптона" и "Тоттенгема" он появлялся со скамьи для запасных, а с "Лидсом" и "Боруссией" Д вообще не сыграл ни минуты.

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Перед этим матчем лондонцы идут на 10 месте в турнирной таблице АПЛ, а "Лестер" занимает 15-ю позицию. Между командами разрыв в 15 очков.

Поединок начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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В статье: Челси (Лондон) Лестер Сити Михаил Мудрик
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