Мудрик выйдет в стартовом составе Челси впервые за пять матчей
Поттер сдержал свое слово
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 27-го тура АПЛ "Лестер" сыграет против "Челси". Главный тренер "аристократов" Грэм Поттер доверил место на левом фланге атаки украинцу Михаилу Мудрику.
Your Chelsea today! ????@ParimatchGlobal | #LeiChe pic.twitter.com/7yK0bk1B5K— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 11, 2023
Вингер впервые за последние пять матчей выйдет в основу. В поединках против "Саутгемптона" и "Тоттенгема" он появлялся со скамьи для запасных, а с "Лидсом" и "Боруссией" Д вообще не сыграл ни минуты.
Перед этим матчем лондонцы идут на 10 месте в турнирной таблице АПЛ, а "Лестер" занимает 15-ю позицию. Между командами разрыв в 15 очков.
Поединок начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
Популярное сейчас
- ПСЖ хочет досрочно расторгнуть контракт с Неймаром и выплатить полную компенсацию – источник
- Днепр-1 - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Париматч выступил с официальной позицией по решению СНБО об ограничительных мерах против компании
- Легенда МЮ: Зинченко является большим преимуществом для Арсенала
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
Новости по теме
- 14:50 Прогнозы на футбол Выпускайте Мудрика. Лестер – Челси. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 11.03.2023
- 22:22 Украинские Ротань еще не знает, за какую сборную в июне будут играть Мудрик, Трубин, Забарный и другая молодежь
- 17:20 Украинские Поттер: Мудрик с каждым днем становится все сильнее и сильнее