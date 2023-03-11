Беседин и Безус выйдут в основе Омонии на матч с АПОЭЛом
Чемпионская группа
Фото: omonoiafc.com.cy
В чемпионате Кипра продолжается борьба за распределение еврокубковых мест. После разделения команд на группы "Омония" открывает для себя вторую часть сезона матчем с текущим лидером АПОЭЛом.
В стартовом составе "Омонии" нашлось место для двух украинцев – Артема Беседина и Романа Безуса.
Отметим, что матч начнется в 19:00. В настоящее время "Омония" отстает от АПОЭЛа на восемнадцать очков.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО
- ПСЖ хочет досрочно расторгнуть контракт с Неймаром и выплатить полную компенсацию – источник
- Париматч выступил с официальной позицией по решению СНБО об ограничительных мерах против компании
- "Это все чуть-чуть не воспринимается". Буряк шокирован решением Петракова
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
Новости по теме
- 06:50 Зарубежные Погром от Шахтера, позор МЮ, голы Кочергина и Зозули. Главные новости за 5 марта
- 16:47 Зарубежные Украинский след. Безус и Беседин - в старте Омонии на матч чемпионата
- 06:30 Зарубежные Украинское дерби в АПЛ, провал Марселя в кубке, новички Динамо и Шахтёра. Главные новости за 1 марта
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2023 в 18:57
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
87000 грн
2Играть
300 грн
freebet
3Играть
4500 грн