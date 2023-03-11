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Беседин и Безус выйдут в основе Омонии на матч с АПОЭЛом

Наши за границей
(1 голосов)

Чемпионская группа

Беседин и Безус выйдут в основе Омонии на матч с АПОЭЛом

Фото: omonoiafc.com.cy

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Кипра продолжается борьба за распределение еврокубковых мест. После разделения команд на группы "Омония" открывает для себя вторую часть сезона матчем с текущим лидером АПОЭЛом.

В стартовом составе "Омонии" нашлось место для двух украинцев – Артема Беседина и Романа Безуса.

Отметим, что матч начнется в 19:00. В настоящее время "Омония" отстает от АПОЭЛа на восемнадцать очков.

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В статье: Роман Безус Артем Беседин
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2023 в 18:57
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