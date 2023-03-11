ВИДЕО. Мудрик отметился дебютным голевым действием в составе Челси
Наконец-то прорвало!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 27-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" побеждает "Лестер".
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Михаил Мудрик вышел на этот поединок в стартовом составе "синих" и отличился дебютным ассистом в составе "пенсионеров". Украинский вингер отдал голевую передачу на Матео Ковачича, который забил третий мяч гостей в этой игре.
Примечательно, что за несколько минут до этого 22-летний Михаил отметился голом в ворота "лисов", но арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда у украинского игрока.
Для первого голевого действия в составе лондонцев Мудрику понадобилось принять участие в 7 матчах (6 – в АПЛ и 1 – в ЛЧ).
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