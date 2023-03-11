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ВИДЕО. Мудрик отметился дебютным голевым действием в составе Челси

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Наконец-то прорвало!

ВИДЕО. Мудрик отметился дебютным голевым действием в составе Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 27-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" побеждает "Лестер".

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Михаил Мудрик вышел на этот поединок в стартовом составе "синих" и отличился дебютным ассистом в составе "пенсионеров". Украинский вингер отдал голевую передачу на Матео Ковачича, который забил третий мяч гостей в этой игре.

Примечательно, что за несколько минут до этого 22-летний Михаил отметился голом в ворота "лисов", но арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда у украинского игрока.

Для первого голевого действия в составе лондонцев Мудрику понадобилось принять участие в 7 матчах (6 – в АПЛ и 1 – в ЛЧ).

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Статистика Мудрика в игре против Лестера. Михаил отыграл 82 минуты
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В статье: Челси (Лондон) Лестер Сити Михаил Мудрик
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Комментарии (6)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.03.2023 в 19:47
Ну це не гольовий ПАС, а випадковий відскок, який вдало завершив партнер..
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2023 в 19:32
аффтар забыл ещё написать, что ракета поучаствовал в ещё одном взятии ворот, которое было отменено (справедливо) из-за офсайда фели
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
11.03.2023 в 19:29
Виглядає, що невдалий прийом... Зависоко м'яч летів на Мудрика Утім головне почин Є!!! Головне тепер не зупинятися!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2023 в 18:50
поттеряшка ракету в напы посвятил. результаты: гол (офсайд), голевой пас
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0
-2
Kaiso Vegas
11.03.2023 в 19:04
Здається, Мудрик не надто підходить під стиль гри Поттера, тому що, все ж таки, найкраще він виглядає саме як фланговий атакуючий півзахистник.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2023 в 19:21
ну, таким мы его привыкли видеть... на левом фланге полузащиты он был незаметен в челси, т. к.: - на него не играли (феликс постоянно акцентировал внимание на себе, хотя сегодня именно он ПРИВЁЗ гол в свои ворота); - атаки строились с правого фланга; - дорогостоящий новичок... просто тренеру (!!!) нужно ПОНИМАТЬ, как правильно использовать его потенциал, не так ли?
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