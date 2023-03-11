Едва не ответил критикам. Гол Михаила Мудрика за Челси отменили
Причина прозаическая
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 27-го тура чемпионата Англии "Челси" приехал в гости к "Лестеру". По состоянию на 80-ю минуту счет 2:1 в пользу "синих".
Примечательно, что в стартовом составе "Челси" нашлось место для Михаила Мудрика. Украинец активно вошел в игру.
Сначала он мог записать в свой актив участие в голевой атаке – передголевой пас. А потом забил сам на 75-й минуте, но арбитры отменили его из-за положения "вне игры".
Отметим, что позже в этом же матче Михаил Мудрик отметился голевой передачей.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Выпускайте Мудрика. Лестер – Челси. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 11.03.2023
- Более тысячи ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне
- Зинченко: Мои одноклубники думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе
- Легенда МЮ: Зинченко является большим преимуществом для Арсенала
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
87000 грн
2Играть
300 грн
freebet
3Играть
4500 грн