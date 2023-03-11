Едва не ответил критикам. Гол Михаила Мудрика за Челси отменили

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Челси" приехал в гости к "Лестеру". По состоянию на 80-ю минуту счет 2:1 в пользу "синих".

Примечательно, что в стартовом составе "Челси" нашлось место для Михаила Мудрика. Украинец активно вошел в игру.

Сначала он мог записать в свой актив участие в голевой атаке – передголевой пас. А потом забил сам на 75-й минуте, но арбитры отменили его из-за положения "вне игры".

Отметим, что позже в этом же матче Михаил Мудрик отметился голевой передачей.