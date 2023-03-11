  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Статистика Мудрика в игре против Лестера. Михаил отыграл 82 минуты
В тренде

Статистика Мудрика в игре против Лестера. Михаил отыграл 82 минуты

Наши за границей
(3 голосов)

Оформил ассит и мог забивать, но попал в офсайд

Статистика Мудрика в игре против Лестера. Михаил отыграл 82 минуты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 27-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде победил "Лестер" – со счетом 3:1.

Михаил Мудрик вышел на эту встречу в стартовом составе "пенсионеров" и провел на поле 82 минуты. После чего коуч "синих" Грэм Поттер заменил украинца Чуквуэмекой.

Украинский вингер принял участие в третьем голе гостей – Михаил ассистировал головой на гол Матео Ковачичу. Таким образом Мудрик оформил первое результативное действие в футболке английской команды. Для этого 22-летнему украинцу понадобилось провести 7 поединков в составе лондонцев.

Кроме того, Мудрик поразил ворота "лис", однако арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда.

Аналитический портал WhoScored оценил игру Михаила в этом матче в 6,9 балла.

Статистика Мудрика в поединке против "Лестера":

  • Сыгранные минуты: 82
  • Ассисты: 1
  • Ожидаемые голы (xG): 0,05
  • Удары по воротам: 0
  • Удары не по воротам: 0
  • Заблокированные удары: 1
  • Попытки дриблинга (удачные): 2 (0)
  • Прикосновения к мячам: 37
  • Точные передачи: 13/19 (68% – показатель точности)
  • Ключевые передачи: 2
  • Борьба (победы): 8 (1)
  • Воздушные дуэли (победы): 4 (1)
  • Потери мяча: 15
  • Фолы: 1
  • Оффсайды: 1
  • Отборы: 1
  • Проходы на дриблинге: 2
По теме
yellow-arrow
Кирилл Петров отыграл весь матч за Корону. Его команда поднялась из зоны вылета
yellow-arrow
Миколенко вышел на замену в победном матче
yellow-arrow
Тарас Качараба не попал в основной состав своей команды на матч против Виктории Пльзень
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Лестер Сити Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
87000 грн
Играть
2
300 грн
freebet
Играть
3
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде