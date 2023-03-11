Статистика Мудрика в игре против Лестера. Михаил отыграл 82 минуты

В рамках 27-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде победил "Лестер" – со счетом 3:1.

Михаил Мудрик вышел на эту встречу в стартовом составе "пенсионеров" и провел на поле 82 минуты. После чего коуч "синих" Грэм Поттер заменил украинца Чуквуэмекой.

Украинский вингер принял участие в третьем голе гостей – Михаил ассистировал головой на гол Матео Ковачичу. Таким образом Мудрик оформил первое результативное действие в футболке английской команды. Для этого 22-летнему украинцу понадобилось провести 7 поединков в составе лондонцев.

Кроме того, Мудрик поразил ворота "лис", однако арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда.

Аналитический портал WhoScored оценил игру Михаила в этом матче в 6,9 балла.

Статистика Мудрика в поединке против "Лестера":