Статистика Мудрика в игре против Лестера. Михаил отыграл 82 минуты
Оформил ассит и мог забивать, но попал в офсайд
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 27-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси"
Михаил Мудрик вышел на эту встречу в стартовом составе "пенсионеров" и провел на поле 82 минуты. После чего коуч "синих" Грэм Поттер заменил украинца Чуквуэмекой.
Украинский вингер принял участие в третьем голе гостей – Михаил
Кроме того, Мудрик поразил ворота "лис", однако арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда.
Аналитический портал WhoScored оценил игру Михаила в этом матче в 6,9 балла.
Статистика Мудрика в поединке против "Лестера":
- Сыгранные минуты: 82
- Ассисты: 1
- Ожидаемые голы (xG): 0,05
- Удары по воротам: 0
- Удары не по воротам: 0
- Заблокированные удары: 1
- Попытки дриблинга (удачные): 2 (0)
- Прикосновения к мячам: 37
- Точные передачи: 13/19 (68% – показатель точности)
- Ключевые передачи: 2
- Борьба (победы): 8 (1)
- Воздушные дуэли (победы): 4 (1)
- Потери мяча: 15
- Фолы: 1
- Оффсайды: 1
- Отборы: 1
- Проходы на дриблинге: 2
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