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Омония не проиграла лидеру. Беседин отыграл целый матч, Безуса заменили раньше

Наши за границей
(1 голосов)

1:1 с АПОЭЛом

Омония не проиграла лидеру. Беседин отыграл целый матч, Безуса заменили раньше

Фото: Goal News CY

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Кипра "Омония" на своем поле играла против АПОЭЛа. Отметим, что соперник команды, за которую выступают украинские легионеры Артем Беседин и Роман Безус, является лидером чемпионата.

Игра в итоге закончилась со счётом 1:1.

Артем Беседин отыграл целый матч, Роман Безус был заменен на 59-й минуте. Отметим, что "Омония" идет на последней строчке в чемпионской группе чемпионата, а АПОЭЛ – на первой.

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В статье: Роман Безус Артем Беседин Омония (Никосия)
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