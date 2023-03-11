Омония не проиграла лидеру. Беседин отыграл целый матч, Безуса заменили раньше

В чемпионате Кипра "Омония" на своем поле играла против АПОЭЛа. Отметим, что соперник команды, за которую выступают украинские легионеры Артем Беседин и Роман Безус, является лидером чемпионата.

Игра в итоге закончилась со счётом 1:1.

Артем Беседин отыграл целый матч, Роман Безус был заменен на 59-й минуте. Отметим, что "Омония" идет на последней строчке в чемпионской группе чемпионата, а АПОЭЛ – на первой.