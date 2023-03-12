Зинченко сыграет с первых минут в дерби против Фулхэма
Матч против середняка чемпионата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 27-го тура Английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби. Украинец Александр Зинченко сыграет в нем с первых минут.
???? ???????????????????????????????? ⚡️— Arsenal (@Arsenal) March 12, 2023
???? Odegaard in midfield
???? Trossard returns
???? Jesus on the bench
✊ Set and ready for a London derby! pic.twitter.com/GniDeOi108
Футболист выйдет на привычном для него левом фланге атаки. Для Зинченко это будет девятый матч в старте.
Перед этим поединком "Фулхэм" идет на восьмом месте в АПЛ, в то время как "Арсенал" лидирует в турнирной таблице. Расстояние между командами составляет 24 очка.
Матч начнется в 16.00. За ходом событий можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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