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Малиновский получил вторую лучшую оценку среди игроков Марселя за игру против Страсбура

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В свою очередь Соболь вышел на замену и получил 6,2

Малиновский получил вторую лучшую оценку среди игроков Марселя за игру против Страсбура

фото из свободных источников

Новина українською

В рамках 27-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" на выезде благодаря дублю Ахолу вырвал ничью в матче с "Марселем".

В поединке приняли участие сразу два украинских игрока: Руслан Малиновский и Эдуард Соболь.

Руслан начал эту игру в стартовом составе провансальцев и провел на поле 81 минуту, после чего был заменен на Гендузи. В свою очередь Эдуард появился на поле только во втором тайме, вышел на замену на 67-й минуте вместо Делена.

Аналитический портал SofaScore оценил игру Малиновского в 7,5 балла. Это вторая лучшая оценка среди всех игроков "Марселя". Высшую оценку получил только форвард команды Алексис Санчес – у чилийца 7,8.

Что касается Соболя, то украинский защитник заработал оценку 6,2.

В этом сезоне на клубном уровне 29-летний Малиновский провел 27 матчей, забил 3 гола и оформил 2 ассиста. 27-летний Соболь принял участие в 21 поединке и записал на свой счет 1+1 по системе "гол+пасс".

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В статье: Руслан Малиновский Эдуард Соболь Марсель Страсбур
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Источник:
SofaScore

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