"Идеальный день для Арсенала". Зинченко высказался об игре своей команды

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями от победы над "Фулхэмом" (3:0) в рамках 27-го тура АПЛ.

"Фулхэм" – очень хорошая команда. Они хорошо играли в этом сезоне, особенно дома. Мы знали, что они опасны, поэтому, очевидно, хорошо подготовились.

Я считаю, что наша игра в первом тайме была достаточно хорошей – мы контролировали почти все, что касается мяча и вне его. Это очень важные три очка, чистый матч. Идеальный день для "канониров". Ну-ка продолжать.

Это был хороший урок для нас против "Борнмута". Мы проанализировали игру, которую мы сделали хорошо, что мы сделали плохо. Это футбол, понимаете? Мы люди и совершаем ошибки, и важно думать о следующем действии", – рассказал Зинченко.