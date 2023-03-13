"Идеальный день для Арсенала". Зинченко высказался об игре своей команды
"Канониры" обыграли "Фулхэм" в рамках 27-го тура АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями от победы над "Фулхэмом" (3:0) в рамках 27-го тура АПЛ.
"Фулхэм" – очень хорошая команда. Они хорошо играли в этом сезоне, особенно дома. Мы знали, что они опасны, поэтому, очевидно, хорошо подготовились.
Я считаю, что наша игра в первом тайме была достаточно хорошей – мы контролировали почти все, что касается мяча и вне его. Это очень важные три очка, чистый матч. Идеальный день для "канониров". Ну-ка продолжать.
Это был хороший урок для нас против "Борнмута". Мы проанализировали игру, которую мы сделали хорошо, что мы сделали плохо. Это футбол, понимаете? Мы люди и совершаем ошибки, и важно думать о следующем действии", – рассказал Зинченко.
Напомним, Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" и отыграл на поле 72 минуты. Результативными действиями украинец не отличился.
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