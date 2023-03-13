  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Идеальный день для Арсенала". Зинченко высказался об игре своей команды
В тренде

"Идеальный день для Арсенала". Зинченко высказался об игре своей команды

Наши за границей
(1 голосов)

"Канониры" обыграли "Фулхэм" в рамках 27-го тура АПЛ

"Идеальный день для Арсенала". Зинченко высказался об игре своей команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями от победы над "Фулхэмом" (3:0) в рамках 27-го тура АПЛ.

"Фулхэм" – очень хорошая команда. Они хорошо играли в этом сезоне, особенно дома. Мы знали, что они опасны, поэтому, очевидно, хорошо подготовились.

Читайте такжеАПЛ. Фулхэм – Арсенал 0:3. Хет-трик результативных действий Троссарда

Я считаю, что наша игра в первом тайме была достаточно хорошей – мы контролировали почти все, что касается мяча и вне его. Это очень важные три очка, чистый матч. Идеальный день для "канониров". Ну-ка продолжать.

Это был хороший урок для нас против "Борнмута". Мы проанализировали игру, которую мы сделали хорошо, что мы сделали плохо. Это футбол, понимаете? Мы люди и совершаем ошибки, и важно думать о следующем действии", – рассказал Зинченко.

Напомним, Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" и отыграл на поле 72 минуты. Результативными действиями украинец не отличился.

Читайте такжеЗинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Фулхэмом по версии SofaScore
По теме
yellow-arrow
Фулхэм - Арсенал 0:3. Чемпионский ход. Видео обзор матча
yellow-arrow
Малиновский получил вторую лучшую оценку среди игроков Марселя за игру против Страсбура
yellow-arrow
Малиновский против Соболя. Текстовая трансляция матча Марсель - Страсбург
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
arsenal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде