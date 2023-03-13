Серьезное испытание. Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Атлетико

В рамках 25-го тура Примеры " Жирона " дома сыграет против "Атлетико". В стартовом составе хозяев появится украинский вингер Виктор Цыганков.

Четвертый раз подряд полузащитник выйдет с первых минут.

В предыдущих трех встречах он записал в свой актив три ассиста и один гол. До этого Цыганков дважды появлялся со скамьи для запасных. Сегодня будет его шестой матч в Испании.

Перед этим поединком "Жирона" идет на 12-й позиции в чемпионате, в то время как мадридцы – на 3-м месте. Между командами разрыв в 15 очков.