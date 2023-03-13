Серьезное испытание. Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Атлетико
Стартовые составы команд
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В рамках 25-го тура Примеры "
Четвертый раз подряд полузащитник выйдет с первых минут.
В предыдущих трех встречах он записал в свой актив три ассиста и один гол. До этого Цыганков дважды появлялся со скамьи для запасных. Сегодня будет его шестой матч в Испании.
Перед этим поединком "Жирона" идет на 12-й позиции в чемпионате, в то время как мадридцы – на 3-м месте. Между командами разрыв в 15 очков.
Напомним, что матч "Жирона" – "Атлетико" начнется в 22:00. UA-Футбол проведет
L’ONZE! ❤️????#GironaAtleti pic.twitter.com/E30E1nmx1D— Girona FC (@GironaFC) March 13, 2023
Today's starters ???? pic.twitter.com/Vz2gGU3pAn— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 13, 2023
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