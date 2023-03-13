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Серьезное испытание. Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Атлетико

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Серьезное испытание. Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Атлетико

instagram.com/gironafc

Новина українською

В рамках 25-го тура Примеры "Жирона" дома сыграет против "Атлетико". В стартовом составе хозяев появится украинский вингер Виктор Цыганков.

Четвертый раз подряд полузащитник выйдет с первых минут.

В предыдущих трех встречах он записал в свой актив три ассиста и один гол. До этого Цыганков дважды появлялся со скамьи для запасных. Сегодня будет его шестой матч в Испании.

Перед этим поединком "Жирона" идет на 12-й позиции в чемпионате, в то время как мадридцы – на 3-м месте. Между командами разрыв в 15 очков.

Напомним, что матч "Жирона" – "Атлетико" начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Виктор Цыганков Жирона
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