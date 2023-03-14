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От гола спас Облак. ВИДЕО эффектного момента Цыганкова в матче Жирона - Атлетико

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Виктор был очень близок к очередному результативному действию

От гола спас Облак. ВИДЕО эффектного момента Цыганкова в матче Жирона - Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Жирона", за которую выступает Виктор Цыганков, была очень близка к тому, чтобы сыграть вничью с "Атлетико". Каталонцы пропустили на 90+1 минуте от Альваро Мораты. Гол произошел уже тогда, когда Виктор Цыганков отправился отдыхать. Сам украинский легионер провел очень хороший матч.

На его счету два удара, один из которых был самым опасным моментом "Жироны" в игре. Даже пресс-служба клуба опубликовала видео эпизода в своих социальных сетях. Виктор на скорости прошел оппонента (Карраско) и пробил с острого угла, но Ян Облак занял правильную позицию и отвел угрозу.

Сейчас "Жирона" занимает 12 место, "Атлетико" идет третьим. Цыганков сыграл в своем шестом матче в Ла Лиге. На его счету один гол и три результативных передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Виктор Цыганков Жирона
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