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Среди лучших. Известна оценка Цыганкова за матч с Атлетико

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Украинец провел хороший матч за "Жирону"

Среди лучших. Известна оценка Цыганкова за матч с Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

В понедельник, 13 марта, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании в котором "Жирона" на своем поле встречалась с "Атлетико". Игра завершилась победой "матрасников" со счетом 1:0.

Вингер Виктор Цыганков вышел в стартовом составе хозяев поля и отыграл 87 минут. За это время украинец сделал 38 касаний мяча, отдал 20 точных передачи из 27 (74%), в том числе две ключевые, нанес 1 удар в створ ворот, провел 1 удачную обводку, заработал 1 фол и дважды перехватил мяч.

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Авторитетный портал WhoScored оценил игру всех участников матча. Виктор Цыганков получил 6.8 балла. Это одна из самых высоких оценок среди его одноклубников. Аналогичные баллы у Алейша Гарсия и Сантьяго Буэно - 6.8.

Лучшим игроком матча "Жирона" – "Атлетико" стал голкипер гостей Ян Облак – 7.9.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
WhoScored

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