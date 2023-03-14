Среди лучших. Известна оценка Цыганкова за матч с Атлетико
Украинец провел хороший матч за "Жирону"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
В понедельник, 13 марта, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании в котором "Жирона" на своем поле встречалась с "Атлетико". Игра завершилась победой "матрасников" со счетом 1:0.
Вингер Виктор Цыганков вышел в стартовом составе хозяев поля и отыграл 87 минут. За это время украинец сделал 38 касаний мяча, отдал 20 точных передачи из 27 (74%), в том числе две ключевые, нанес 1 удар в створ ворот, провел 1 удачную обводку, заработал 1 фол и дважды перехватил мяч.
Авторитетный портал WhoScored оценил игру всех участников матча. Виктор Цыганков получил 6.8 балла. Это одна из самых высоких оценок среди его одноклубников. Аналогичные баллы у Алейша Гарсия и Сантьяго Буэно - 6.8.
Лучшим игроком матча "Жирона" – "Атлетико" стал голкипер гостей Ян Облак – 7.9.
Популярное сейчас
- Примера. Жирона - Атлетико 0:1. Цыганков активен, но партнеры не достояли
- Зеленский: Очень жестко на востоке - очень болезненно
- На Харьковщине нацполиция задержала военнослужащего армии РФ, который прятался в заброшенных зданиях
- Зинченко: Мои одноклубники думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Леоненко: У Милевского новый стиль. Он забирает кличку поп у Саленко