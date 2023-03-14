Пол Мерсон: Я думал, что Мудрик справился, а его заменили слишком рано
Эксперту понравился Мудрик в матче с Лестером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Арсенала" и сборной Англии Пол Мерсон высказался об игре украинца Михаила Мудрика а
"Я думал, что Мудрик справился. Он выглядел опасно. Большую часть матча он играл через центр и отлично двигался. Он забил, но его гол был отменен.
Его заменили слишком рано. Он должен был покинуть поле чуть позже, демонстрируя такой темп", – сказал Мерсон.
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Источник:Football London
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