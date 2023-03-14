Пол Мерсон: Я думал, что Мудрик справился, а его заменили слишком рано

Экс-игрок "Арсенала" и сборной Англии Пол Мерсон высказался об игре украинца Михаила Мудрика а матче "Лестер" – "Челси" (1:3) , в котором вингер отметился первым результативным действием за новый клуб.

"Я думал, что Мудрик справился. Он выглядел опасно. Большую часть матча он играл через центр и отлично двигался. Он забил, но его гол был отменен.

Его заменили слишком рано. Он должен был покинуть поле чуть позже, демонстрируя такой темп", – сказал Мерсон.