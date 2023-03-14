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Пол Мерсон: Я думал, что Мудрик справился, а его заменили слишком рано

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Эксперту понравился Мудрик в матче с Лестером

Пол Мерсон: Я думал, что Мудрик справился, а его заменили слишком рано

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Арсенала" и сборной Англии Пол Мерсон высказался об игре украинца Михаила Мудрика а матче "Лестер" – "Челси" (1:3), в котором вингер отметился первым результативным действием за новый клуб.

"Я думал, что Мудрик справился. Он выглядел опасно. Большую часть матча он играл через центр и отлично двигался. Он забил, но его гол был отменен.

Его заменили слишком рано. Он должен был покинуть поле чуть позже, демонстрируя такой темп", – сказал Мерсон.

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В статье: Челси (Лондон) Пол Мерсон Михаил Мудрик
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Источник:
Football London

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