Лунин или Куртуа? Реал показал тренировку вратарей перед ответным матчем с Ливерпулем. ВИДЕО
Завтра Ливерпуль попробует отыграть три гола у Реала
Фото: TEAMtalk
Мадридский "
Во всяком случае, пресс-служба мадридского клуба опубликовала в социальных сетях "Реала" видео как голкиперы проводят подготовку перед встречей с английским клубом.
На видео за работой запечатлен главный страж ворот мадридцев Тибо Куртуа, а также резервный – Андрей Лунин. Отметим, украинец выполняет упражнения на уровне с бельгийцем.
Или может быть намекают, что дело после победу в "Ливерпуле" уже сделано, и Карло Анчелотти выпустит на ответный поединок именно Лунина?
Напомним, что "Реал" примет "Ливерпуль" на "Сантьяго Бернабеу" завтра, 15 марта. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
????????— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 13, 2023
⚡ @thibautcourtois
⚡ @AndreyLunin13 #RMCity pic.twitter.com/hvqOqxCOgo
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