Лунин или Куртуа? Реал показал тренировку вратарей перед ответным матчем с Ливерпулем. ВИДЕО

Мадридский " Реал " продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". После победы 5:2 в Англии, в клубе, видимо, ожидают, что "красные" будут много атаковать.

Во всяком случае, пресс-служба мадридского клуба опубликовала в социальных сетях "Реала" видео как голкиперы проводят подготовку перед встречей с английским клубом.

На видео за работой запечатлен главный страж ворот мадридцев Тибо Куртуа, а также резервный – Андрей Лунин. Отметим, украинец выполняет упражнения на уровне с бельгийцем.

Или может быть намекают, что дело после победу в "Ливерпуле" уже сделано, и Карло Анчелотти выпустит на ответный поединок именно Лунина?

Напомним, что "Реал" примет "Ливерпуль" на "Сантьяго Бернабеу" завтра, 15 марта. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.