Миколенко приобрел пикап и передал его на нужды ВСУ
Еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко отметился благородным поступком. Директор по развитию "Динамо" Максим Радуцкий сообщил, что в начале полномасштабного российского вторжения футболист приобрел пикап для украинской армии.
"У меня есть близкий товарищ, который занимался автопрокатом. Он со своим партнером в начале войны за копейки раздал машины для эвакуации.
Виталий Миколенко купил один пикап и передал его на фронт", – рассказал Радуцкий на своей странице в Instagram.
К слову, в текущем сезоне Миколенко сыграл 27 матчей за "Эвертон" во всех турнирах, без результативных действий.
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