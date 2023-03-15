  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко приобрел пикап и передал его на нужды ВСУ
В тренде

Миколенко приобрел пикап и передал его на нужды ВСУ

Наши за границей
(1 голосов)

Еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину

Миколенко приобрел пикап и передал его на нужды ВСУ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко отметился благородным поступком. Директор по развитию "Динамо" Максим Радуцкий сообщил, что в начале полномасштабного российского вторжения футболист приобрел пикап для украинской армии.

"У меня есть близкий товарищ, который занимался автопрокатом. Он со своим партнером в начале войны за копейки раздал машины для эвакуации.

Виталий Миколенко купил один пикап и передал его на фронт", – рассказал Радуцкий на своей странице в Instagram.

К слову, в текущем сезоне Миколенко сыграл 27 матчей за "Эвертон" во всех турнирах, без результативных действий.

Читайте такжеФонд Трибуна Героев поблагодарил украинских легионеров за помощь семьям погибших фанатов
По теме
yellow-arrow
"Каждый день думаю о своей стране" - Мудрик показал патриотические шнурки на бутсах. ФОТО
yellow-arrow
Лунин или Куртуа? Реал показал тренировку вратарей перед ответным матчем с Ливерпулем. ВИДЕО
yellow-arrow
Пол Мерсон: Я думал, что Мудрик справился, а его заменили слишком рано
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) война с россией Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде