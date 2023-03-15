Миколенко приобрел пикап и передал его на нужды ВСУ

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко отметился благородным поступком. Директор по развитию "Динамо" Максим Радуцкий сообщил, что в начале полномасштабного российского вторжения футболист приобрел пикап для украинской армии.

"У меня есть близкий товарищ, который занимался автопрокатом. Он со своим партнером в начале войны за копейки раздал машины для эвакуации.

Виталий Миколенко купил один пикап и передал его на фронт", – рассказал Радуцкий на своей странице в Instagram.