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Малиновский: Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов и что-то выиграть

Наши за границей
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Украинец - о ближайших задачах Марселя

Малиновский: Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов и что-то выиграть

Твиттер Марселя

Новина українською

Украинский форвард "Марселя" Руслан Малиновский рассказал о целях команды на ближайшее будущее.

"Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов и что-то выиграть.

Мне нравится наш стиль игры, это тоже одна из причин моего перехода в "Марсель". Мы играем в динамичный футбол, прессинг, мяч двигается, команда постоянно атакует", - сказал Малиновский.

Напомним, что "Марсель" идет на втором месте в чемпионате Франции, отставая от "ПСЖ" на 10 очков.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.03.2023 в 19:44
Ну виграти навряд чи, але футбол Марселя непоганий
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