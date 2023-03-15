Малиновский: Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов и что-то выиграть
Украинец - о ближайших задачах Марселя
Твиттер Марселя
Украинский форвард "
"Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов и что-то выиграть.
Мне нравится наш стиль игры, это тоже одна из причин моего перехода в "Марсель". Мы играем в динамичный футбол, прессинг, мяч двигается, команда постоянно атакует", - сказал Малиновский.
Напомним, что "Марсель" идет на втором месте в чемпионате Франции, отставая от "ПСЖ" на 10 очков.
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Источник:http://twitter.com/LaMinuteOM_
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.03.2023 в 19:44
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