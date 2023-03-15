Ребров: Возвращение Ярмоленко после травмы уже очень близко

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, когда ожидается возвращение в строй 33-летнего украинского вингера команды Андрея Ярмоленко, который травмировался еще 25-го февраля.

"Ярмоленко не будет готов к матчу с "Аль-Насром" (17 марта), но его возвращение в команду уже очень близко, и мы надеемся увидеть его на поле после международной паузы", – цитирует Реброва пресс-служба "Аль-Айна".