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Ребров: Возвращение Ярмоленко после травмы уже очень близко

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Будем надеяться, что вингер будет готов к матчу сборной Украины

Ребров: Возвращение Ярмоленко после травмы уже очень близко

Фото: alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, когда ожидается возвращение в строй 33-летнего украинского вингера команды Андрея Ярмоленко, который травмировался еще 25-го февраля.

"Ярмоленко не будет готов к матчу с "Аль-Насром" (17 марта), но его возвращение в команду уже очень близко, и мы надеемся увидеть его на поле после международной паузы", – цитирует Реброва пресс-служба "Аль-Айна".

Напомним, что Ярмоленко был вызван в лагерь национальной сборной Украины на первый матч квалификации к Евро-2024 против Англии, который состоится 26-го марта в Лондоне.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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