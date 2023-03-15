Ребров: Возвращение Ярмоленко после травмы уже очень близко
Будем надеяться, что вингер будет готов к матчу сборной Украины
Фото: alainfcae
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, когда ожидается возвращение в строй 33-летнего украинского вингера команды Андрея Ярмоленко, который травмировался еще 25-го февраля.
"Ярмоленко не будет готов к матчу с "Аль-Насром" (17 марта), но его возвращение в команду уже очень близко, и мы надеемся увидеть его на поле после международной паузы", – цитирует Реброва пресс-служба "Аль-Айна".
Напомним, что Ярмоленко был вызван в лагерь
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