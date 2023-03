Болельщики Арсенала признали гол Зинченко Астон Вилле лучшим в феврале - ВИДЕО

Гол украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко в матче АПЛ с "Астон Виллой" (4:2) признан болельщиками "канониров" лучшим голом команды в феврале – он сравнял счет на 61-й минуте матча после розыгрыша углового.

Гол Зинченко набрал 40% голосов. На втором месте удар Букайо Сака в той же встрече против "Астон Виллы" – 38%.

Отметим, что это был также и первый гол Зинченко в АПЛ.

