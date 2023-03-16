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Болельщики Арсенала признали гол Зинченко Астон Вилле лучшим в феврале - ВИДЕО

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И это первый гол Алекса в АПЛ

Болельщики Арсенала признали гол Зинченко Астон Вилле лучшим в феврале - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гол украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко в матче АПЛ с "Астон Виллой" (4:2) признан болельщиками "канониров" лучшим голом команды в феврале – он сравнял счет на 61-й минуте матча после розыгрыша углового.

Гол Зинченко набрал 40% голосов. На втором месте удар Букайо Сака в той же встрече против "Астон Виллы" – 38%.

Отметим, что это был также и первый гол Зинченко в АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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