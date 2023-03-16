Болельщики Арсенала признали гол Зинченко Астон Вилле лучшим в феврале - ВИДЕО
И это первый гол Алекса в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гол украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко в матче
Гол Зинченко набрал 40% голосов. На втором месте удар Букайо Сака в той же встрече против "Астон Виллы" – 38%.
Отметим, что это был также и первый гол Зинченко в АПЛ.
???? 40%— Arsenal (@Arsenal) March 16, 2023
???? 38%
???? 13%
????️ The votes are in...
???? It was a close one in our February Goal of the Month ????
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