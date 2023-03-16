Коноплянка восстановился после травмы и вернулся в общую группу Краковии
Есть шанс, что украинец сыграет в ближайшем матче команды
cracovia.pl
Украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка полностью восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе команды.
С командой Евгений тренировался уже в среду, однако то, сможет ли он принять участие в следующем матче с "Ракувом", зависит от сегодняшней тренировки.
Матч чемпионата Польши "Ракув" – "Краковия" состоится 18 марта.
Напомним, что 33-летний Коноплянка
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter
Популярное сейчас
- Польша объявила о передаче первой партии МиГов Украине
- Фейеноорд - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16 марта 2023
- Более 1000 оккупантов, сбитый самолет и куча другой техники. Генштаб – о потерях россиян за 15 марта
- Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Фулхэмом по версии SofaScore
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Новости по теме
- 18:56 Украинские Ротань довызвал на сбор перед Англией вратаря Александрии и защитника Динамо
- 11:37 Украинские Преследуют травмы. Тренер Краковии объяснил отсутствие Коноплянки в матче чемпионата
- 20:33 Украинские Хватило минуты пребывания на поле. Коноплянка отличился ассистом за Краковию в матче чемпионата Польши
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн