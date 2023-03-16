Коноплянка восстановился после травмы и вернулся в общую группу Краковии

Украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка полностью восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе команды.

С командой Евгений тренировался уже в среду, однако то, сможет ли он принять участие в следующем матче с "Ракувом", зависит от сегодняшней тренировки.

Матч чемпионата Польши "Ракув" – "Краковия" состоится 18 марта.