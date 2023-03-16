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Коноплянка восстановился после травмы и вернулся в общую группу Краковии

Наши за границей
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Есть шанс, что украинец сыграет в ближайшем матче команды

Коноплянка восстановился после травмы и вернулся в общую группу Краковии

cracovia.pl

Новина українською

Украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка полностью восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе команды.

С командой Евгений тренировался уже в среду, однако то, сможет ли он принять участие в следующем матче с "Ракувом", зависит от сегодняшней тренировки.

Матч чемпионата Польши "Ракув" – "Краковия" состоится 18 марта.

Напомним, что 33-летний Коноплянка вызван в сборную Украины на матч квалификации Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта в Лондоне.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Краковия (Краков)
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