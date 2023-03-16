Морозюк: В Украине ты все время в стрессе. Когда уезжаешь в другую страну, то немного отходишь

Николай Морозюк , спортдиректор кипрского клуба "Красава Ипсонас", который принадлежит российскому блогеру, поделился мыслями о войне в Украине.

"Знаешь, когда уже уезжаешь в другую страну, то немного отходишь. Все притупляется, становишься более спокойным.

Там ты все время в стрессе. Когда я находился в одном из самых безопасных регионов и слышал, что в четырех километрах от тебя прилетает шесть ракет – в панике бежишь с родителями в подвал.

Наблюдаешь это все, мониторишь соцсети, звонишь друзьям… Это страшно. Ужас", – сказал Морозюк.