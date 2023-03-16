Морозюк: В Украине ты все время в стрессе. Когда уезжаешь в другую страну, то немного отходишь
Сейчас Николай работает на Кипре
скриншот
Николай Морозюк , спортдиректор кипрского клуба "Красава Ипсонас", который принадлежит российскому блогеру, поделился мыслями о войне в Украине.
"Знаешь, когда уже уезжаешь в другую страну, то немного отходишь. Все притупляется, становишься более спокойным.
Там ты все время в стрессе. Когда я находился в одном из самых безопасных регионов и слышал, что в четырех километрах от тебя прилетает шесть ракет – в панике бежишь с родителями в подвал.
Наблюдаешь это все, мониторишь соцсети, звонишь друзьям… Это страшно. Ужас", – сказал Морозюк.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:КраСава
Популярное сейчас
- Фейеноорд – Шахтер 7:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Орбан уничтожил клуб Эрдогана. В Нигерии нашелся самородок - он уже переписал историю еврокубков
- Воины Холодного Яра показали, как им удалось приземлить российский бомбардировщик под Бахмутом
- Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Фулхэмом по версии SofaScore
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн