Иан Райт: То, что Арсенал не смог получить Мудрика – возможно, самое лучшее, что произошло с ними
А вот Троссард показывает очень качественную игру
Легенда "
"Я не знаю, должен ли "Арсенал" тратить большие деньги. Клуб отказался от Жоау Феликса, а у него не все так хорошо в "Челси", не смог получить Мудрика – и это, возможно, самое лучшее, что произошло с ними. Меня не волнует, кто и что говорит. Мудрик, как мы видели до этого момента, не сделал того, что сделал Троссард на сегодня.
Мне жаль Мудрика, потому что я не знаю, был ли кто-то в истории футбола, за кого нужно было платить такую сумму денег с таким количеством политики вокруг него. Это почти несправедливо", – заявил Райт.
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