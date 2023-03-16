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Иан Райт: То, что Арсенал не смог получить Мудрика – возможно, самое лучшее, что произошло с ними

Наши за границей
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(1 голосов)

А вот Троссард показывает очень качественную игру

Иан Райт: То, что Арсенал не смог получить Мудрика – возможно, самое лучшее, что произошло с ними

Новина українською

Легенда "Арсенала" Иан Райт высказался о переходе украинца Михаила Мудрика в "Челси", а не в стан "канониров", которые также активно боролись за игрока. И который, в итоге, выбрал "пенсионеров", которые заплатили за его переход 70+30 млн евро.

"Я не знаю, должен ли "Арсенал" тратить большие деньги. Клуб отказался от Жоау Феликса, а у него не все так хорошо в "Челси", не смог получить Мудрика – и это, возможно, самое лучшее, что произошло с ними. Меня не волнует, кто и что говорит. Мудрик, как мы видели до этого момента, не сделал того, что сделал Троссард на сегодня.

Мне жаль Мудрика, потому что я не знаю, был ли кто-то в истории футбола, за кого нужно было платить такую сумму денег с таким количеством политики вокруг него. Это почти несправедливо", – заявил Райт.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Иан Райт Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
16.03.2023 в 23:33
Рабство не може бути майже несправедливим.
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