Зинченко выйдет в старте Арсенала на ответный матч ЛЕ против Спортинга
После ничьей 2:2, ответный матч должен быть интересным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды в ответном (домашнем) матче 1/8 финала Лиги Европы против Спортинга.
Поединок начнется в 22:00, UA-Футбол проведет
Первый матч завершился вничью 2:2.
Напомним, что Зинченко в текущем сезоне во всех турнирах сыграл за Арсенал 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) March 16, 2023
???? Tomiyasu at the back
©️ Xhaka skippers the side
❤️ Gabby leading the line
Let’s do this - together! pic.twitter.com/oq6MSoLNRO
Este é o nosso ???????????????? ???????????????????????????? para hoje ????⚪️#ARSSCP #LineUpSCP #DiaDeSporting pic.twitter.com/JpKlpNG2eG— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) March 16, 2023
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