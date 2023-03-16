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Зинченко выйдет в старте Арсенала на ответный матч ЛЕ против Спортинга

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После ничьей 2:2, ответный матч должен быть интересным

Зинченко выйдет в старте Арсенала на ответный матч ЛЕ против Спортинга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды в ответном (домашнем) матче 1/8 финала Лиги Европы против Спортинга.

Поединок начнется в 22:00, UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч завершился вничью 2:2.

Напомним, что Зинченко в текущем сезоне во всех турнирах сыграл за Арсенал 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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