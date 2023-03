Зинченко выйдет в старте Арсенала на ответный матч ЛЕ против Спортинга

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды в ответном (домашнем) матче 1/8 финала Лиги Европы против Спортинга.

Поединок начнется в 22:00, UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча .

Первый матч завершился вничью 2:2.

Напомним, что Зинченко в текущем сезоне во всех турнирах сыграл за Арсенал 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

