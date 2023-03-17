Малиновский стал полноценным игроком Марселя - СМИ
Французы выкупили футболиста у "Аталанты"
Фото: OlympiqueMarseille
"Марсель" принял решение выкупить контракт украинского полузащитника Руслана Малиновского у "Аталанты", сообщает RMC Sport.
Согласно арендному договору, Малиновский становился полноправным игроком "провансальцев" при условии сохранения прописки клуба во французской Лиге 1.
За 11 туров до окончания чемпионата "Марсель" гарантировал себе место в элитном дивизионе - 33 очка до зоны вылета. А Руслан стал полноценным футболистом "Марселя" до лета 2027 года. Сумма трансфера должна составить от 10 до 13 миллионов евро.
Малиновский перешел в "Марсель" в начале января. За это время он сыграл 13 матчей и забил 2 гола. Команда украинца занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 1.
Популярное сейчас
- Встреча Мудрика и Лунина, Пеп против бывшей команды. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финалов ЛЧ
- Жеребьевка Лиги чемпионов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Орбан уничтожил клуб Эрдогана. В Нигерии нашелся самородок - он уже переписал историю еврокубков
- Леоненко: Если бы Холанд играл за Арсенал и забил бы пять, то все равно бы написали, что Зинченко лучше
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО
Новости по теме
- 14:59 Зарубежные Дебри Поттера, танцы Тен Хага, отсутствие Неймара как плюс для Парижа. Аудиомнение #194
- 06:30 Зарубежные Победа Цыганкова, встреча Малиновского с ПСЖ и трофей МЮ. Главные новости за 26 февраля
- 18:38 Украинские Малиновский: Отлично попрощался с Гасперини, у нас всегда были хорошие отношения