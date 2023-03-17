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Малиновский стал полноценным игроком Марселя - СМИ

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Французы выкупили футболиста у "Аталанты"

Малиновский стал полноценным игроком Марселя - СМИ

Фото: OlympiqueMarseille

Новина українською

"Марсель" принял решение выкупить контракт украинского полузащитника Руслана Малиновского у "Аталанты", сообщает RMC Sport.

Согласно арендному договору, Малиновский становился полноправным игроком "провансальцев" при условии сохранения прописки клуба во французской Лиге 1.

За 11 туров до окончания чемпионата "Марсель" гарантировал себе место в элитном дивизионе - 33 очка до зоны вылета. А Руслан стал полноценным футболистом "Марселя" до лета 2027 года. Сумма трансфера должна составить от 10 до 13 миллионов евро.

Малиновский перешел в "Марсель" в начале января. За это время он сыграл 13 матчей и забил 2 гола. Команда украинца занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 1.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
RMC Sport

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