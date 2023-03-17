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Петраков: Пытался вернуть Мхитаряна в сборную Армении, но он отказался

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Мхитарян не согласился на предложение нового тренера

Петраков: Пытался вернуть Мхитаряна в сборную Армении, но он отказался

Фото: ffa.am

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Главный тренер сборной Армении Александр Петраков пытался вернуть Генриха Мхитаряна в национальную команду, но тот отказался.

"С самого первого дня своего прибытия в Армению я пытался лично связаться с Генрихом Мхитаряном. Сначала не получалось, потом я поинтересовался о нем у его одноклубников по "Шахтеру": Пятова, Степаненко, Кривцова. Из разных источников мне сообщили, что Генрих не хочет выступать в сборной и будет придерживаться своего решения.

Я попросил своего помощника Романа Березовского связаться с ним и понять его позицию, но Мхитарян также сказал Березовскому, что он уже принял решение.

Я был готов поехать в Милан и поговорить с Генрихом Мхитаряном, но он отказался. Решение Генриха Мхитаряна следует уважать. Он исключительный футболист для Армении", – сказал Петраков.

Напомним, Мхитарян в настоящее время играет за миланский "Интер". Ему сейчас 34 года. В марте прошлого он сообщил о решении завершить выступления за сборную Армении.

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В статье: Генрих Мхитарян Армения Александр Петраков
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Источник:
ffa.am

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