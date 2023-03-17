Петраков: Футбол не должен быть политизирован, интерес к спорту на первом плане
Армения в отборе Евро-2024 сыграет с Турцией
Фото: ffa.am
Украинский главный тренер сборной Армении Александр Петраков перед матчем отбора Евро-2024 заявил, что футбол не должен быть политизирован, а также прокомментировал некотоыре свои кадровые решения.
"Я не сторонник политизации предстоящей игры. Все футболисты, играющие за границей, хорошо знают свою историю, я тоже хорошо знаю вашу историю, но футбол не должен быть политизирован. Это никак не должно повлиять на игру.
Спорт и интерес к спорту на первом плане. Я не сторонник политизации. Все они опытные футболисты, приехавшие из-за рубежа. Они появились за границей не по своей воле. Все знают свою историю", — сказал Петраков.
Напомним, что матч Армения – Турция состоится 26 марта.
Популярное сейчас
- МЮ снова будет играть с испанцами. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы
- Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов: когда и где смотреть церемонию
- "Это было нереально". Тренер Фейеноорда прокомментировал разгром Шахтера
- Леоненко: Если бы Холанд играл за Арсенал и забил бы пять, то все равно бы написали, что Зинченко лучше
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Новости по теме
- 15:02 Зарубежные Петраков вызвал в сборную Армении четырех игроков из чемпионата России
- 12:54 Украинские Петраков: Федерация футбола Армении выразила готовность помочь мне в любом вопросе
- 17:59 Украинские Меликян: Если Петраков проявит гибкость и уважение к футболистам, проблем у сборной Армении у него не будет