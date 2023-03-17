Петраков: Футбол не должен быть политизирован, интерес к спорту на первом плане

Украинский главный тренер сборной Армении Александр Петраков перед матчем отбора Евро-2024 заявил, что футбол не должен быть политизирован, а также прокомментировал некотоыре свои кадровые решения.

"Я не сторонник политизации предстоящей игры. Все футболисты, играющие за границей, хорошо знают свою историю, я тоже хорошо знаю вашу историю, но футбол не должен быть политизирован. Это никак не должно повлиять на игру.

Спорт и интерес к спорту на первом плане. Я не сторонник политизации. Все они опытные футболисты, приехавшие из-за рубежа. Они появились за границей не по своей воле. Все знают свою историю", — сказал Петраков.