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Петраков: Футбол не должен быть политизирован, интерес к спорту на первом плане

Наши за границей
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(1 голосов)

Армения в отборе Евро-2024 сыграет с Турцией

Петраков: Футбол не должен быть политизирован, интерес к спорту на первом плане

Фото: ffa.am

Новина українською

Украинский главный тренер сборной Армении Александр Петраков перед матчем отбора Евро-2024 заявил, что футбол не должен быть политизирован, а также прокомментировал некотоыре свои кадровые решения.

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"Я не сторонник политизации предстоящей игры. Все футболисты, играющие за границей, хорошо знают свою историю, я тоже хорошо знаю вашу историю, но футбол не должен быть политизирован. Это никак не должно повлиять на игру.

Спорт и интерес к спорту на первом плане. Я не сторонник политизации. Все они опытные футболисты, приехавшие из-за рубежа. Они появились за границей не по своей воле. Все знают свою историю", — сказал Петраков.

Напомним, что матч Армения – Турция состоится 26 марта.

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В статье: Армения Турция Александр Петраков
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Источник:
Radar

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Комментарии (2)
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студент (Харьков)
17.03.2023 в 18:47
петраков агент фсб. Эту мразь надо арестовать и бросить в темницу сырую!
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2.dc (Николаев)
17.03.2023 в 18:12
Дедушка, это сколько ж прошло, как ты с Украины съехал… И уже всё, старческий маразм, тотальная амнезия … С этим "спортом вне палитики" вязать надо, рубить на корню … иначе сам знаешь, во что оно выливается (((
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