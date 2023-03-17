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Все еще травмирован. Ярмоленко пропускает сегодняшний матч Аль-Айна в чемпионате

Наши за границей
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Украинец вне заявки на поединок с Аль Насром

Все еще травмирован. Ярмоленко пропускает сегодняшний матч Аль-Айна в чемпионате

Фото: alainclub.ae

Новина українською

Украинский хавбек арабского "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко не попал в заявку команды на матч чемпионата ОАЭ против "Аль Насра", который начнется сегодня в 18:30.

Ранее тренер команды Сергей Ребров говорил о том, что Ярмоленко не будет готов к сегодняшнему матчу, хотя его возвращение уже близко.

Вингер из-за травмы пропускает уже четвертую игру.

Также отметим, что Ярмоленко вызван в сборную Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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