Все еще травмирован. Ярмоленко пропускает сегодняшний матч Аль-Айна в чемпионате

Украинский хавбек арабского "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко не попал в заявку команды на матч чемпионата ОАЭ против "Аль Насра", который начнется сегодня в 18:30.

Ранее тренер команды Сергей Ребров говорил о том, что Ярмоленко не будет готов к сегодняшнему матчу, хотя его возвращение уже близко .

Вингер из-за травмы пропускает уже четвертую игру.

Также отметим, что Ярмоленко вызван в сборную Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта.