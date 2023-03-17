Все еще травмирован. Ярмоленко пропускает сегодняшний матч Аль-Айна в чемпионате
Украинец вне заявки на поединок с Аль Насром
Фото: alainclub.ae
Украинский хавбек арабского "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко не попал в заявку команды на матч чемпионата ОАЭ против "Аль Насра", который начнется сегодня в 18:30.
Ранее тренер команды Сергей Ребров говорил о том, что Ярмоленко не будет готов к сегодняшнему матчу, хотя
Вингер из-за травмы пропускает уже четвертую игру.
Также отметим, что Ярмоленко вызван в сборную Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта.
Saeed Jumaa is Back ????— Al Ain FC (@alainfcae_en) March 17, 2023
Today @alainfcae Starting XI ???? #alainclub pic.twitter.com/xGlDUgOwuK
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