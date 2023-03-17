Коваленко остался в запасе Специи на матч Серии А против Сассуоло

Украинский хавбек " Специи " Виктор Коваленко не попал в стартовый состав своей команды на выездной матч 27-го тура Серии А против "Сассуоло".

Виктор остался в запасе своей команды и имеет шансы выйти на поле.

Напомним, что поединок начнётся в 19:30.

Также отметим, что в текущем сезоне украинец сыграл за "Специю" 14 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.