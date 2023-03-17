Коваленко остался в запасе Специи на матч Серии А против Сассуоло
Виктор может появиться на замену
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский хавбек "
Виктор остался в запасе своей команды и имеет шансы выйти на поле.
Напомним, что поединок начнётся в 19:30.
Также отметим, что в текущем сезоне украинец сыграл за "Специю" 14 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.
???? STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) March 17, 2023
Le undici Aquile scelte da Mister Semplici per #SassuoloSpezia @Blastness pic.twitter.com/8IxFsVD87S
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Встреча Мудрика и Лунина, Пеп против бывшей команды. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финалов ЛЧ
- Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу
- "Это было нереально". Тренер Фейеноорда прокомментировал разгром Шахтера
- От гола спас Облак. ВИДЕО эффектного момента Цыганкова в матче Жирона - Атлетико
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Новости по теме
- 11:01 Украинские Динамо - Заря, Эль-Класико и Мудрик против Миколенко. Расписание футбола на 17 - 19 марта
- 10:12 Зарубежные Нет грандов, кроме Наполи. И Хвича пророк его. Итоги 26-го тура Серии А
- 22:03 Украинские Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн