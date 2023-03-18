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Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате впервые за почти пять месяцев. Ярмоленко на поле не вышел

Наши за границей
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Команда идет на втором месте в первенстве

Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате впервые за почти пять месяцев. Ярмоленко на поле не вышел

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

В 20-м туре чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" дома уступил "Аль-Насру" со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 75-й минуте встречи 19-летним Абдуллае Туре.

Для подопечных Сергея Реброва это поражение в чемпионате стало первым с 29 октября. Тогда "Аль-Ахли Дубай" победил "Аль-Айн" 2:1.

Украинец Андрей Ярмоленко в поединке против “Аль-Наср” участия не принял. Он пропустил уже четвертый матч подряд из-за травмы. В последний раз вингер играл 25 февраля.

Сейчас "Аль-Айн" находится на втором месте в чемпионате, уступая первому "Аль-Ахли Дубай" пятью очками. До завершения первенства осталось шесть туров.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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