Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате впервые за почти пять месяцев. Ярмоленко на поле не вышел
Команда идет на втором месте в первенстве
Фото: facebook.com/alainfcae
В 20-м туре чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" дома уступил "Аль-Насру" со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 75-й минуте встречи 19-летним Абдуллае Туре.
Для подопечных Сергея Реброва это поражение в чемпионате стало первым с 29 октября. Тогда "Аль-Ахли Дубай" победил "Аль-Айн" 2:1.
Украинец Андрей Ярмоленко в поединке против “Аль-Наср” участия не принял. Он пропустил уже четвертый матч подряд из-за травмы. В последний раз вингер играл 25 февраля.
Сейчас "Аль-Айн" находится на втором месте в чемпионате, уступая первому "Аль-Ахли Дубай" пятью очками. До завершения первенства осталось шесть туров.
Популярное сейчас
- Динамо – Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 17.03.2023
- Пятая подряд ничья Александрии, Динамо против Зари. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Украинские воины из польского Перуна приземлили российский штурмовик Су-25 - ВИДЕО
- Малиновский стал полноценным игроком Марселя - СМИ
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО