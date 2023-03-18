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Яремчук во второй раз подряд не попал в старт Брюгге под руководством нового тренера

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Пока его место на скамейке для запасных

Яремчук во второй раз подряд не попал в старт Брюгге под руководством нового тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 30-го тура Лиги Жюпиле "Кортрейк" сыграет против "Брюгге". Нападающий Роман Яремчук не попал к старту сине-черных на этот матч.

Это будет первый поединок для главного тренера Рика де Миля в статусе полноценного тренера после увольнения Скотта Паркера. В прошлом туре против “Стандарта” 2:0, де Миль тоже был наставником, но с приставкой “и. о.”. Тогда Яремчук на поле не вышел.

"Брюгге" находится на четвертом месте чемпионата, уступая третьему "Антверпену" 11-ю очками и опережая пятый "Гент" на один зачетный пункт. До конца первой части Лиги Жюпиле осталось еще пять матчей, а в чемпионскую группу могут войти всего четыре команды.

Матч начнется в 17.00.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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