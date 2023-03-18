Яремчук во второй раз подряд не попал в старт Брюгге под руководством нового тренера

В рамках 30-го тура Лиги Жюпиле "Кортрейк" сыграет против "Брюгге". Нападающий Роман Яремчук не попал к старту сине-черных на этот матч.

Это будет первый поединок для главного тренера Рика де Миля в статусе полноценного тренера после увольнения Скотта Паркера. В прошлом туре против “Стандарта” 2:0, де Миль тоже был наставником, но с приставкой “и. о.”. Тогда Яремчук на поле не вышел.

"Брюгге" находится на четвертом месте чемпионата, уступая третьему "Антверпену" 11-ю очками и опережая пятый "Гент" на один зачетный пункт. До конца первой части Лиги Жюпиле осталось еще пять матчей, а в чемпионскую группу могут войти всего четыре команды.

Матч начнется в 17.00.