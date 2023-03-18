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Провокационный Райо Вальекано. Цыганков в пятый раз подряд сыграет в старте Жироны

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На этот раз в соперниках клуб из Мадрида

Провокационный Райо Вальекано. Цыганков в пятый раз подряд сыграет в старте Жироны

фото - Getty Images

Новина українською

“Райо Вальекано” и “Жирона” сыграют в 26-м раунде чемпионата Испании. В старте каталонцев появится украинский футболист Виктор Цыганков.

В пятый раз подряд вингер выйдет в стартовом составе "Жироны". В общей сложности на его счету шесть матчей в составе испанской команды, в которых он отметился одним голом и тремя ассистами.

Отметим, что "Жирона" уступила в последних двух матчах. Пока команда идет на 12 месте в Ла Лиге. Сегодняшний соперник занимает восьмую позицию в чемпионате.

Поединок начнется в 17.15. За ним можно будет следить в текстовом онлайне и видеотрансляции.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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