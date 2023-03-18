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Беседин впервые за семь матчей не выйдет в стартовом составе Омонии

Наши за границей
(1 голосов)

Безус также в запасе

Беседин впервые за семь матчей не выйдет в стартовом составе Омонии

Фото: omonoiafc.com.cy

Новина українською

В рамках 28-го тура чемпионата Кипра "Омония" на выезде сыграет против "Аполлона". Начало встречи - 17:00.

Форвард гостей Артем Беседин начнет эту игру на скамейке запасных. Прошедшие 6 матчей украинский нападающий начинал в стартовом составе кипрской команды.

В свою очередь другой украинец - Роман Безус также сможет выйти на поле в этом поединке лишь со скамейки.

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В статье: Роман Безус Аполлон (Кипр) Артем Беседин Омония (Никосия)
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Комментарии (1)
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adey (Korosten)
18.03.2023 в 16:37
походу це полєно уже заЇбало
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