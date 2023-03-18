Беседин впервые за семь матчей не выйдет в стартовом составе Омонии

В рамках 28-го тура чемпионата Кипра "Омония" на выезде сыграет против "Аполлона". Начало встречи - 17:00.

Форвард гостей Артем Беседин начнет эту игру на скамейке запасных. Прошедшие 6 матчей украинский нападающий начинал в стартовом составе кипрской команды.

В свою очередь другой украинец - Роман Безус также сможет выйти на поле в этом поединке лишь со скамейки.