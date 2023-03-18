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Цыганков забил второй гол в Ла Лиге. ВИДЕО

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Виктор удачно сыграл на добивании

Цыганков забил второй гол в Ла Лиге. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 26-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде играет против "Райо Вальекано".

Хозяева поля первыми открыли счет в этом поединке на 23-й минуте. А уже через 6 минут вингер гостей Виктор Цыганков сравнял счет. Украинец начал эту игру в стартовом составе команды Мичела. Это произошло в 5-й раз подряд.

Этот матч стал 7-м для 25-летнего украинца в рамках испанского первенства. За это время Виктор записал на свой счет 2 гола и 3 ассиста.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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