Цыганков забил второй гол в Ла Лиге. ВИДЕО

В матче 26-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде играет против "Райо Вальекано".

Хозяева поля первыми открыли счет в этом поединке на 23-й минуте. А уже через 6 минут вингер гостей Виктор Цыганков сравнял счет. Украинец начал эту игру в стартовом составе команды Мичела. Это произошло в 5-й раз подряд.

Этот матч стал 7-м для 25-летнего украинца в рамках испанского первенства. За это время Виктор записал на свой счет 2 гола и 3 ассиста.