Цыганков оформил первый дубль в Ла Лиге. ВИДЕО
Два раза сравнял счет в игре с "Райо"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 26-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде играет против "Райо Вальекано".
Виктор Цыганков отметился дублем в этой встрече. Сначала украинский вингер сравнял счет на 29-й минуте встречи. А в начале второго тайма 25-летний украинец снова установил паритет на табло.
В этом сезоне чемпионата Испании Цыганков принял участие в 7 матчах, в которых записал на свой счет 3 гола и 3 результативных передачи.
Первый гол
Второй гол
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Комментарии (3)
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ВЛАДИМИР ФКМЗ (Запорожье)
18.03.2023 в 19:53
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студент (Харьков)
18.03.2023 в 19:35
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2023 в 19:17
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