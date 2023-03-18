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Цыганков оформил первый дубль в Ла Лиге. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Два раза сравнял счет в игре с "Райо"

Цыганков оформил первый дубль в Ла Лиге. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 26-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде играет против "Райо Вальекано".

Виктор Цыганков отметился дублем в этой встрече. Сначала украинский вингер сравнял счет на 29-й минуте встречи. А в начале второго тайма 25-летний украинец снова установил паритет на табло.

В этом сезоне чемпионата Испании Цыганков принял участие в 7 матчах, в которых записал на свой счет 3 гола и 3 результативных передачи.

Первый гол

Второй гол

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В статье: Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (3)
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ВЛАДИМИР ФКМЗ (Запорожье)
18.03.2023 в 19:53
А прикиньте ему бы пришлось сегодня грустить в Киеве..
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0
0
avatar
студент (Харьков)
18.03.2023 в 19:35
Что-то разыгрался еврейский мальчик Мойша Цыганков..
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2023 в 19:17
Не знаю як там Мудрик а Циганков знайшов свою команду.
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+2
0

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