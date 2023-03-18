Цыганков оформил первый дубль в Ла Лиге. ВИДЕО

В матче 26-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде играет против "Райо Вальекано".

Виктор Цыганков отметился дублем в этой встрече. Сначала украинский вингер сравнял счет на 29-й минуте встречи. А в начале второго тайма 25-летний украинец снова установил паритет на табло.

В этом сезоне чемпионата Испании Цыганков принял участие в 7 матчах, в которых записал на свой счет 3 гола и 3 результативных передачи.

Первый гол

Второй гол