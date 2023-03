Мудрик и Миколенко начнут матч Челси - Эвертон в запасе

В рамках 28-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" дома сыграет против "Эвертона". Начало встречи – 19:30.

Главный тренер "пенсионеров" Грэм Поттер оставил Михаила Мудрика на скамье для запасных на этот поединок.

Что касается другого украинца в составе "ирисок", то Виталий Миколенко тоже начнет эту игру не с первых минут.

