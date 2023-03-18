Мудрик и Миколенко начнут матч Челси - Эвертон в запасе
Украинцы смогут выйти на поле только со скамейки для запасных
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 28-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" дома сыграет против "Эвертона". Начало встречи – 19:30.
Главный тренер "пенсионеров" Грэм Поттер оставил Михаила Мудрика на скамье для запасных на этот поединок.
Your Chelsea side today! ????#CheEve pic.twitter.com/ALcbzDwcly— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 18, 2023
Что касается другого украинца в составе "ирисок", то Виталий Миколенко тоже начнет эту игру не с первых минут.
⚠️ Team news is in! ⚠️— Everton (@Everton) March 18, 2023
Sean Dyche names an unchanged XI from the win against Brentford.#CHEEVE pic.twitter.com/Ut3C9C4Y5r
В этом сезоне АПЛ 22-летний Мудрик принял участие в 6 поединках и записал на свой счет 1 ассист. В свою очередь, 23-летний Миколенко отыграл в текущей кампании английского первенства 26 матчей.
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