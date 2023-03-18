  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик и Миколенко начнут матч Челси - Эвертон в запасе
В тренде

Мудрик и Миколенко начнут матч Челси - Эвертон в запасе

Наши за границей
(1 голосов)

Украинцы смогут выйти на поле только со скамейки для запасных

Мудрик и Миколенко начнут матч Челси - Эвертон в запасе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 28-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" дома сыграет против "Эвертона". Начало встречи – 19:30.

Главный тренер "пенсионеров" Грэм Поттер оставил Михаила Мудрика на скамье для запасных на этот поединок.

Что касается другого украинца в составе "ирисок", то Виталий Миколенко тоже начнет эту игру не с первых минут.

В этом сезоне АПЛ 22-летний Мудрик принял участие в 6 поединках и записал на свой счет 1 ассист. В свою очередь, 23-летний Миколенко отыграл в текущей кампании английского первенства 26 матчей.

По теме
yellow-arrow
Цыганков - лучший игрок матча Райо Вальекано - Жирона
yellow-arrow
Брюгге уступил с новым тренером: Яремчук вышел на замену
yellow-arrow
Примера. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Дубль Цыганкова и клоунада от мадридцев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Виталий Миколенко Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде