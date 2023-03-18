Брюгге уступил с новым тренером: Яремчук вышел на замену

"Кортрейк" дома минимально победил "Брюгге" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Бельгии. Нападающий Роман Яремчук не попал к старту сине-черных на этот матч.

Украинский нападающий гостей Роман Яремчук вышел на поле на 64-й минуте, заменив Феррана Жуджлу. Безголевая серия Романа длится уже 13 матчей. Это был первый поединок для главного тренера Рика де Миля в статусе полноценного тренера после увольнения Скотта Паркера.

За "Кортрейк" выступает украинец Алексей Сич, но он не попал в заявку команды из-за травмы колена.

После 30 сыгранных туров "Брюгге" идет четвертым в турнирной таблице, отставание от лидирующего "Генка" - 19 очков.

"Кортрейк" с 30 очками в активе занимает 14 позицию. Отрыв от зоны вылета составляет 6 очков, но у конкурентов есть еще матч в запасе. До конца первой части Лиги Жюпиле осталось еще 4 матча.