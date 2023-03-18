Миколенко появился на 83-й минуте матча против Челси, Мудрик не вышел
Матч чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
В чемпионате Англии "Эвертон" сыграл против "Челси". В этом матче могло состояться небольшое украинское дерби, но легионеры-украинцы обеих команд остались в резерве.
Впрочем, во время игры Виталий Миколенко, защитник "Эвертона", вышел на поле. Он появился в игре в результате замены на 83-й минуте матча. А вот Михаил Мудрик за "Челси" так и не сыграл. Весь матч просидел в резерве.
По состоянию на 90-ю минуту счет в матче – 2:1 в пользу "Челси".
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