Миколенко появился на 83-й минуте матча против Челси, Мудрик не вышел

В чемпионате Англии "Эвертон" сыграл против "Челси". В этом матче могло состояться небольшое украинское дерби, но легионеры-украинцы обеих команд остались в резерве.

Впрочем, во время игры Виталий Миколенко, защитник "Эвертона", вышел на поле. Он появился в игре в результате замены на 83-й минуте матча. А вот Михаил Мудрик за "Челси" так и не сыграл. Весь матч просидел в резерве.

По состоянию на 90-ю минуту счет в матче – 2:1 в пользу "Челси".