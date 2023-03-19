Костышин забил дебютный гол за клуб из США
Однако команда украинца все равно проиграла
Офіційний сайт Ель-Пасо/Автор невідомий
Нападающий Денис Костышин забил свой дебютный гол в США. Украинец вышел в стартовом составе "Эль-Пасо" в домашнем матче Чемпионшипа против "Детройта" и отличился в первом тайме.
Форвард удачно сыграл головой, пробив точно в угол с 13 метров. Этот гол помог "Эль-Пасо" сравнять счет.
And @eplocomotivefc equalizes! ????— USL Championship (@USLChampionship) March 19, 2023
Denys Kostyshyn got his head on @JAGomez94's deflected cross to bring El Paso level!#ELPvDET pic.twitter.com/WfHEgjxOrz
Однако "Детройт" во втором тайме забил еще дважды и вырвал победу 3:1. Костышин провел на поле 72 минуты и был заменен.
Это первое результативное действие Дениса в США. В общей сложности он провел три официальных матча после своего перехода в январе этого года. Во всех трех команда украинца уступила.
В настоящее время "Эль-Пасо" идет на последнем месте таблицы Западной конференции второго американского дивизиона с нулем очков за три матча чемпионата.
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