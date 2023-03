Костышин забил дебютный гол за клуб из США

Нападающий Денис Костышин забил свой дебютный гол в США. Украинец вышел в стартовом составе "Эль-Пасо" в домашнем матче Чемпионшипа против "Детройта" и отличился в первом тайме.

Форвард удачно сыграл головой, пробив точно в угол с 13 метров. Этот гол помог "Эль-Пасо" сравнять счет.

And @eplocomotivefc equalizes! ????



Denys Kostyshyn got his head on @JAGomez94's deflected cross to bring El Paso level!#ELPvDET pic.twitter.com/WfHEgjxOrz