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Костышин забил дебютный гол за клуб из США

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(1 голосов)

Однако команда украинца все равно проиграла

Костышин забил дебютный гол за клуб из США

Офіційний сайт Ель-Пасо/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий Денис Костышин забил свой дебютный гол в США. Украинец вышел в стартовом составе "Эль-Пасо" в домашнем матче Чемпионшипа против "Детройта" и отличился в первом тайме.

Форвард удачно сыграл головой, пробив точно в угол с 13 метров. Этот гол помог "Эль-Пасо" сравнять счет.

Однако "Детройт" во втором тайме забил еще дважды и вырвал победу 3:1. Костышин провел на поле 72 минуты и был заменен.

Это первое результативное действие Дениса в США. В общей сложности он провел три официальных матча после своего перехода в январе этого года. Во всех трех команда украинца уступила.

В настоящее время "Эль-Пасо" идет на последнем месте таблицы Западной конференции второго американского дивизиона с нулем очков за три матча чемпионата.

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В статье: Денис Костышин
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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
19.03.2023 в 10:28
Очень вся страна рада за него.Так а на каком основании он выехал из страны ?
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