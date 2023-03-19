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Кривцов стал лучшим игроком Интера в матче против Торонто, но команда украинца проиграла

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Украинец провел полный поединок

Кривцов стал лучшим игроком Интера в матче против Торонто, но команда украинца проиграла

Офіційний сайт Інтера Маямі/Автоор невідомий

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В рамках четвертого тура МЛС "Торонто" победил "Интер Майами" со счетом 2:0. Канадская команда забила дважды после перерыва, а два ассиста в свой актив записал бывший вингер "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Бернардески.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в стартовом составе "Интера" и провел на поле весь матч. Аналитический портал SofaScore признал его лучшим игроком своей команды с оценкой 7,2.

Защитник отдал 42 точных паса из 48 (88%), из них четыре длинные передачи из шести. Трижды вынес мяч, сделал шесть перехватов и три отбора. Также заблокировал один удар, шесть раз потерял мяч, однажды сфолил и выиграл три верховых единоборства из пяти.

Для Кривцова этот матч стал четвёртым официальным подряд за океаном. В своем активе он имеет один гол, а в пассиве одну желтую карточку. Сейчас “Интер” идет на седьмом месте Восточной Конференции.

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В статье: Сергей Кривцов Торонто Интер Майами
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