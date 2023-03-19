Зинченко в старте на матч против Кристал Пэлас

"Арсенал" и "Кристал Пэлас" сыграют в 28-м туре чемпионата Англии. Украинец Александр Зинченко появится в стартовом составе команды Артеты.

Он выйдет с первых минут на левом фланге обороны в 10-й раз подряд. В том числе Зинченко дважды играл в основе во встречах ЛЕ против "Спортинга".

Для Арсенала это будет второе подряд лондонское дерби в АПЛ. В прошлом туре "канониры" разбили "Фулхэм" 3:0.

Команды начнут игру в 16:00. За событиями матча можно будет следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.