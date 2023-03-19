Соболь опять не выйдет в основном составе Страсбурга. В этот раз на принципиальный матч Лиги 1
Битва за шесть очков
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
В рамках 28-го тура чемпионата Франции "Страсбур" сыграет против "Осера". Украинский защитник Эдуард Соболь начнет этот матч со скамейки запасных.
Во второй раз подряд защитник не выйдет в старте. На минувших выходных в поединке против “Марселя” он появился только во втором тайме: провел 24 минуты и записал в свой пассив желтую карточку.
"Страсбур" и "Осер" идут нога в ногу в турнирной таблице. У обоих коллективов по 23 очка, но команда Соболя идет на 15-й позиции, в то время как ее сегодняшний соперник на 17 месте (уже в зоне вылета).
Старт встречи запланирован на 16:00.
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