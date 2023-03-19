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Зинченко отыграл 65 минут в победном матче с Кристал Пелас

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Александр продемонстрировал 96% точности передач

Зинченко отыграл 65 минут в победном матче с Кристал Пелас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 28-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома обыграл "Кристалл Пелас" – со счетом 4:1.

Александр Зинченко вышел на этот поединок в стартовом составе "канониров" и провел на поле 65 минут. После чего главный тренер хозяев поля Микель Артета сменил украинца на Терне.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 26-летнего украинского защитника в 7,0 балла.

Статистика Александра в поединке против "стекольщиков":

  • Заблокированные удары: 1
  • Перехваты: 1
  • Отборы: 2
  • Единоборства (победы): 4 (3)
  • Воздушные единоборства (победы): 1 (1)
  • Потери мяча: 3
  • Прикосновения к мячу: 62
  • Точные передачи: 47/49 (96% – показатель точности)
  • Длинные передачи (точные): 2(2)

В этом сезоне АПЛ Зинченко сыграл в 21 матче, в которых записал на свой счет 1 гол и 2 ассиста.

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В статье: Арсенал (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Александр Зинченко
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