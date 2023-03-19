Зинченко отыграл 65 минут в победном матче с Кристал Пелас
Александр продемонстрировал 96% точности передач
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 28-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал"
Александр Зинченко вышел на этот поединок в стартовом составе "канониров" и провел на поле 65 минут. После чего главный тренер хозяев поля Микель Артета сменил украинца на Терне.
Аналитический портал SofaScore оценил игру 26-летнего украинского защитника в 7,0 балла.
Статистика Александра в поединке против "стекольщиков":
- Заблокированные удары: 1
- Перехваты: 1
- Отборы: 2
- Единоборства (победы): 4 (3)
- Воздушные единоборства (победы): 1 (1)
- Потери мяча: 3
- Прикосновения к мячу: 62
- Точные передачи: 47/49 (96% – показатель точности)
- Длинные передачи (точные): 2(2)
В этом сезоне АПЛ Зинченко сыграл в 21 матче, в которых записал на свой счет 1 гол и 2 ассиста.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ФК Рух уволил Кучука с должности главного тренера
- Шахтер встречает международную паузу первым, Металлист в зоне вылета. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Ингулец - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видео трансляция
- Леоненко: Если бы Холанд играл за Арсенал и забил бы пять, то все равно бы написали, что Зинченко лучше
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО
Новости по теме
- 00:56 Прогнозы на футбол Арсенал - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.03.2023
- 10:40 Прогнозы на футбол Арсенал - Спортинг. Анонс и прогноз на матч плей-офф Лиги Европы на 16.03.2023
- 00:18 Прогнозы на футбол Украинскому дерби не быть. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.03.23
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн