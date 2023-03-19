Зинченко отыграл 65 минут в победном матче с Кристал Пелас

В рамках 28-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома обыграл "Кристалл Пелас" – со счетом 4:1.

Александр Зинченко вышел на этот поединок в стартовом составе "канониров" и провел на поле 65 минут. После чего главный тренер хозяев поля Микель Артета сменил украинца на Терне.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 26-летнего украинского защитника в 7,0 балла.

Статистика Александра в поединке против "стекольщиков":

Заблокированные удары: 1

Перехваты: 1

Отборы: 2

Единоборства (победы): 4 (3)

Воздушные единоборства (победы): 1 (1)

Потери мяча: 3

Прикосновения к мячу: 62

Точные передачи: 47/49 (96% – показатель точности)

Длинные передачи (точные): 2(2)

В этом сезоне АПЛ Зинченко сыграл в 21 матче, в которых записал на свой счет 1 гол и 2 ассиста.