Малиновский выйдет в старте Марселя на игру против Реймса
14-й матч для Руслана в составе провансальцев
Фото: om.fr/fr
В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде сыграет против "Реймса". Начало встречи – 21:45.
В стартовом составе провансальцев на этот поединок выйдет Руслан Малиновский.
"Марсель": Лопес, Жиго, Мбемба, Тавареш, Клосс, Ронжье, Верету, Гендузи, Малиновский, Ундер, Санчес.
За французскую команду 29-летний украинец провел 13 матчей и забил 2 гола.
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