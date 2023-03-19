Малиновский выйдет в старте Марселя на игру против Реймса

В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде сыграет против "Реймса". Начало встречи – 21:45.

В стартовом составе провансальцев на этот поединок выйдет Руслан Малиновский.

"Марсель": Лопес, Жиго, Мбемба, Тавареш, Клосс, Ронжье, Верету, Гендузи, Малиновский, Ундер, Санчес.

За французскую команду 29-летний украинец провел 13 матчей и забил 2 гола.